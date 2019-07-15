2019/07/15 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن تعليمات منح سلف لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الرصينة الاهلية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “القروض التي تمنح لهذه الشريحة المهمة تكون وفقا للضوابط والشروط”.وادناه التعليمات الخاصة بمنح سلف لموظفي القطاع الخاص والمستشفيات والشركات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليمات “الرافدين” لسلف موظفي القطاع الخاص وكالة خطوة برس.

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