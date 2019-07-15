توقعات بمشاركة ثلاثة ملايين إيراني في زيارة الأربعينية

2019/07/15 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقعت وكالة ابناء “فارس” الايرانية، الاثنين، مشاركة اكثر من 3 ملايين زائر ايراني لاداء مراسم زيارة الاربعين الحسيني هذا العام ، بعد قرار الحكومة العراقية إلغاء تأشيرة السفر للايرانيين خلال فترة زيارة الاربعين.وقالت الوكالة في خبر تابعته /المعلومة/ انه “يتوقع ان يشارك اكثر من 3 ملايين زائر ايراني لاداء مراسم زيارة الاربعين الحسيني […]

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