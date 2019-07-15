مصرف الرافدين يعلن منح موظفي القطاع الخاص والمختلط قروض.. وهذه التعليمات

2019/07/15 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادقرر مصرف الرافدين منح سلف لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الرصينة الاهلية وذلك بهدف دعم القطاع الاقتصادي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “القروض التي تمنح لهذه الشريحة المهمة تكون وفقا للضوابط والشروط وهي:

1 – يكون مبلغ السلفة 10 ملايين دينار لمن راتبه الشهري {الأسمي + المخصصات الثابتة} يزيد عن 500 ألف دينار وخمسة ملايين دينار لمن راتبه الشهري {الاسمي + مخصصات الثابتة} يتراوح من 500 ألف دينار فما دون.

2 – مدة السلفة خمس سنوات يتم التسديد لاقساط السلفة والفوائد شهريا خلال 60 شهراً إعتباراً من الشهر التالي لتاريخ منح السلفة.

3- تقوم الجهة الاهلية {المستشفى او الكلية او الشركات الخاصة} او شركات القطاع المختلط بفتح حساب جاري لدى احد فروع المصرف وتقوم بتوطين رواتب موظفيها {طالبي السلفة} لدى المصرف لاصدار بطاقات الماستر كارد لهم.

4- ضمان السلفة تقديم كفالة موظف مدني من دوائر الدولة وعلى الملاك الدائم يغطي 50 % من راتبه.

5- يتم التأمين على حياة المستلف وعلى نفقة المستلف.

6- ان لا يزيد عمر المستلف عن 59 سنة كما لا تقل خدمة موظف القطاع الخاص او القطاع المختلط عن سنتين.

7- تقديم المستمسكات الشخصية {هوية الاحوال المدنية + شهادة الجنسية او البطاقة الوطنية الموحدة} إضافة الى بطاقة السكن لطالب السلفة والكفيل.

8 – كتاب صادر من الجهة التي يعمل بها موظف القطاع الخاص او المختلط يؤيد فيه بان طالب السلفة مستمر بالخدمة ومقدار راتبه الاسمي والكلي وصافي الراتب.

9 -تأييد من المجلس البلدي يؤيد فيه عنوان سكن {طالب السلفة} ومصدق بالتواقيع والاختام الرسمية.

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