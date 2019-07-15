الداخلية توافق على عودة الشرطة المفصولين في نينوى

2019/07/15 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاعلى قائد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبوري عن موافقة وزير الداخلية على عودة الشرطة المفصولين في المحافظة.

وقال الجبوري في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه من “خلال لقائنا مع معالي وزير الداخلية ياسين الياسري قدمنا عدة طلبات أمام أنظاره”.

واضاف “وافق وزير الداخلية عليها جميعها وفي مقدمتها عودة الشرطة المفصولين وتثبيت العقود وصرف رواتب الخمسة أشهر معسكر دوبردان ودعم قيادة شرطة نينوى من الأليات العجلات المختلفة والأجهزة والأسلحة والأعتدة وإعادة بناء البنى التحتية لجميع مفاصل شرطة نينوى”.

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