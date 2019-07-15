الامانة تباشر بحملة لمصادرة الاغنام شمال العاصمة

2019/07/15 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الأمانة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ملاكاتها في بلدية الاعظمية، قامت بحملة لمصادرة الأغنام ضمن شارع 28 المحلة 320 حي الشمالية".واضاف، انَّه" تم خلالها مصادرة عدد من الأغنام ورفع وازالة مخلفات المتجاوزين".انتهى..م.م

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