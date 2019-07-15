رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل الى ايران

2019/07/15 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان إلى جمهورية ايران الإسلامية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.

حيث كان في استقبال رئيس مجلس القضاء الاعلى معاون رئيس السلطة القضائية في ايران.وكان رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية آية الله ابرهيم رئيسي قد وجه دعوة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى زيارة الجمهورية الإسلامية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.



ويضم الوفد أعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإشراف القضائي وعدد من رؤساء المناطق الاستئنافية ومشرفين قضائيين والمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة.انتهى

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