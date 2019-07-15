فائق زيدان على رأس وفد قضائي يصل ايران

2019/07/15 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان إلى إيران على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.وبحسب بيان مكتبه الاعلامي الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “كان في استقبال رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور مصدق معاون رئيس السلطة القضائية في ايران”.

وذكر البيان أن “رئيس السلطة القضائية في ايران أية الله ابرهيم رئيسي.



قد وجه دعوة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى زيارة الجمهورية الإسلامية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين”.

ويضم الوفد “أعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإشراف القضائي وعدد من رؤساء المناطق الاستئنافية ومشرفين قضائيين والمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة”.

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