اليابان وروسيا ترغبان بالتنقيب عن الاثار في ذي قار

2019/07/15 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قال وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم الاثنين، ان باحثين يابانيين وروس ابدوا رغبتهم بالتنقيب عن الاثار في محافظة ذي قار .وذكر الحمداني في تصريح صحفي، ان “اليابانيين قدموا طلبا للتنقيب في اي موقع يعود الى عصور ما قبل التاريخ في المحافظة دون ان يحددوا موقعا بعينه”.واضاف اما […]

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