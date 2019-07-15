ليبرمان لنتنياهو: الكلب الذي ينبح لا يعض!

2019/07/15 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق وزير الحرب الإسرائيلي السابق المستقيل أفيغدور ليبرمان، على تهديدات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحزب الله اللبناني.وأكد موقع “I24” الإسرائيلي.، أن “ليبرمان يستمر في هجومه على نتنياهو، وهذه المرة على خلفية التوتر الكلامي مع حزب الله”.وتعقيبا على تصريحات نتنياهو لحزب الله والتي تعهد فيها بـ”تسديد ضربة عسكرية ساحقة لها وللبنان، […]

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