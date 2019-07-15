2019/07/15 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عامر عن كيف يغدو الألمُ نشوةً.استشعر الفلاسفة منذ القدم، تلك العلاقة العجيبة بين اللذة والألم، أو كيف يكون الألم وسيلة لغاية اللذة، أو التلذذ بالألم.وهي من أكثر العلاقات ابهاماً وغرابة، من حيث هي علاقة بين نقيضين، بين الألم الذي ينفر منه الانسان ويتحاشاه، وبين اللذه التي تعتبر هدفاً بيولوجياً وسيكولوجيّاً أصيلاً عند كل جسد سويّ.الغريب هنا، أنّ اللذة لا تتأتى إلّا من خلال الألم، وهذه......

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