رئيس اقليم كوردستان يهاتف المالكي ويهنئه بإعادة انتخابه امينا عاما لحزب الدعوة

2019/07/15 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء الاحد مكالمة هاتفية مع الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي هنأه فيها بمناسبة اعادة انتخابه مرة اخرى للمنصب ذاته داخل الحزب.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ان بارزاني "قد هنأ ومن خلال اتصال هاتفي، نوري المالكي بمناسبة انتخابه أميناً عاماً لحزب الدعوة الإسلامية متمنياً له النجاح".

وأضاف البيان، بأنه "من جانبه عبر السيد المالكي عن شكره وامتنانه للسيد رئيس إقليم كوردستان وتمنى النجاح لسيادته ولإقليم كوردستان وللعراق عموماً".

واعاد حزب الدعوة الإسلامية يوم السبت انتخاب نوري المالكي أميناً عاماً له للمرة الثانية.

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