2019/07/15 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار الذهب، مع صعود الدولار بفعل تقلص التوقعات لخفض حاد في أسعار الفائدة الأميركية، وقبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1393.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش.وهبط الذهب في المعاملات الأميركية الآجلة 0.4 % إلى 1395.60 دولار للأوقية وصعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل شهادة باول الذهب يهبط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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