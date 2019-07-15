الدايني: العصائب لديها مكاتب اقتصادية في ديالى و

2019/07/15 | 10:04

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بغداد:سومر نيوز

اكد السياسي المستقل محمد الدايني، الاحد، أن العصائب لديها مكاتب اقتصادية في محافظة ديالى مبيناً أن شخص ...

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