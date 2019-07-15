معاون محافظ البصرة: لا للمظاهرات الحزبية.. والحكمة جزء من المشاكل

2019/07/15 | 10:04

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بغداد / سومر نيوز

أكد معاون محافظ البصرة معين الحسن، اليوم الأحد، دعمه للمظاهرات اذا كانت للمطالبة بالخدمات وحاصلة على...

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