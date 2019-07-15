2019/07/15 | 10:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
معاون محافظ البصرة: لا للمظاهرات الحزبية.. والحكمة جزء من المشاكل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد / سومر نيوز
أكد معاون محافظ البصرة معين الحسن، اليوم الأحد، دعمه للمظاهرات اذا كانت للمطالبة بالخدمات وحاصلة على...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
معاون محافظ البصرة: لا للمظاهرات الحزبية.. والحكمة جزء من المشاكل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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