الخدمات النيابية: الاتصالات تعهدت بتحسين خدمة الانترنيت خلال شهر

2019/07/15 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب مضر خزعل ان عملية التنسيق مابين الوزارة وهيئة الاتصالات مهمة جدا وهناك خلافات بين الطرفين

وقال خزعل في تصريح متلفز تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاثنين، ان ” الهيئة العامة للاتصالات هي المسؤولة عن شركات التراخيص للهاتف النقال وليس وزارة الاتصالات التي كشف وزيرها اثناء استضافته في اللجنة مقدار الصعوبات التي تواجهها الوزارة في مجال عملها ، مبينا ان الوزير تعهد للجنة بتطوير قطاع الاتصالات والقضاء على شبكات الفساد الموجودة في الوزارة والزم نفسه بتطوير خدمة الاتصالات خاصة الانترنيت خلال شهر واحد كما تعهد بجلب شبكة الجيل الرابع خلال الفترة المقبلة في العراق”.

KKK

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