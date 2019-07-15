الصحف تتابع اسباب تدني المستوى التعليمي في العراق وازمة اختيار محافظ كركوك

2019/07/15 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الخامس عشر من ‏‏تموز، الجدل الدائر حول اسباب انخفاض مستوى التعليم في العراق ، وازمة اختيار محافظ كركوك ‏وقضايا اخرى .‏ عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين اشارت الى مطالبة نيابية ‏للحكومة ووزارة التربية بوضع خطة متكاملة لتصحيح […]

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