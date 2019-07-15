2019/07/15 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن أنقرة ستواصل التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، خاصة قبالة سواحل قبرص، رغم المعارضة التي يبديها الاتحاد الأوروبي، التي بلغت حد التهديد بفرض عقوبات.ودعا أوغلو في تصريحات صحفية حكومة قبرص المعترف بها دوليا إلى قبول خطة التعاون في مجال التنقيب عن النفط والغاز، التي أعلنها زعيم جمهورية قبرص الشمالية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبيل اجتماع العقوبات تركيا مصرة على التنقيب قبالة قبرص وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل اجتماع العقوبات تركيا مصرة على التنقيب قبالة قبرص) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل اجتماع العقوبات تركيا مصرة على التنقيب قبالة قبرص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).