عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه شمال شرقي العاصمة

2019/07/15 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوهت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن تفجير مسيطر عليه شمال شرقي العاصمة.

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