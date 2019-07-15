توغل 11جرافة للاحتلال شرقي رفح

2019/07/15 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توغلت 11 جرافة عسكرية إسرائيلية، الاثنين، خارج السياج الأمني شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة، لمسافة 100 تقريبًا؛ بالتزامن مع إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال في المكان.وأفاد شهود عيان، بتوغل ثماني جرافات، برفقة جرافتين؛ انطلاقًا من بوابة المطبق العسكرية، شرقي حي النهضة بالمدينة؛ وباشرت بعمليات تجريف في المكان؛ بإسناد من آليات متمركزة داخل […]

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