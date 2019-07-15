2019/07/15 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، اليوم الأحد، وجود اسباب عديدة وراء ترجع مستوى طلبة المدارس في عموم البلاد.وقال الزاملي في مقابلة مع قناة دجلة، إن “على الحكومة الالتفات لوضع التعليم في البلاد”، مبينا أن “وزارة التربية مقيدة بسبب نقل الصلاحيات للمديريات في المحافظات”.وأشار الزاملي إلى أنه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية: التعليم يتراجع ولا بد من التفاتة حكومية المركز الخبري الوطني.

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