2019/07/15 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، أمس الأحد، أن صفحته الشخصية في “الفيسبوك” قد تعرضت لاختراق ، وأن ما نشر فيها عن تقديمه الاستقالة غير صحيح.وكتب الخطيب على “تويتر”، أنه “تم اختراق صفحة الفيسبوك الشخصية وخبر استقالتي غير صحيح”.وكانت صفحة الوزير في “الفيسبوك” والتي تحمل عنوان ” Luay Al Khatteeb لؤي الخطيب”، وفيها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقة استقالة وزير الكهرباء على الفيسبوك ؟ النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة استقالة وزير الكهرباء على الفيسبوك ؟) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة استقالة وزير الكهرباء على الفيسبوك ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).