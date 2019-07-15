رماد الرسائل..

2019/07/15 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ريسان الخزعلي

أضعتُ العناوينَ القديمة .

أضعتُ انتظارَ الظهيرةِ لائذاً بالجذور

أضعتُ نومَ المساءِ تحتَ سقفٍ خفيض .

أضعتُ تلويحةَ السطحِ للشرفةِ الناصيّة

أضعتُ طريقَ الليلِ ..،

الى

حانةٍ

تستقبلُ

القادمينَ

من الجنوب

أضعتُ الوجوهَ مدوّرةً..،

واكتفيتُ بإلبومٍ غيرِ مكتملِ الصّوَر.

أضعتُ اصابعها، وقد كانت طويلة ../

تمرُّ على وجهي..،

بهمسٍ كخفقِ الثوبِ في حزِّ الحزام

وتفرُّ من كفّي الرسائل .

...،

أضعتُ قميصها ../

قميصها بالاحمرِ المجنونِ أغنيتي

ومثلهُ بالاحمرِ المجنونِ كانَ قميصي .

مَن يأتني الآنَ..،

بخيطٍ يوصلُ السنواتِ الثقيلةَ هذهِ برسائلِ الايامِ تلك..؟

مَن يأتني لهُ الميراثُ منتصفَ الحلمِ ..،

لهُ الشارةُ قبلَ أنْ ألمسَ الخيطَ ..



،

لهُ العلامةُ رجفتي .

...،

- هل أمسكُ نبضَ الرسائلِ ثانيّةً..؟

- هل أكتفي برسائلِ نبضي..؟

- ما عدتُ أنتظرُ البريد !

أضعتُ الرسائلَ مختومةً ..،

لأني ارتضيتُ العناوينَ

الجديدة ...

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