الإعلام الأمني: ضبط وكر ونفق لتنظيم “داعش” الإرهابي يضمان أسلحة في كركوك

2019/07/15 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط وكر ونفق لتنظيم “داعش” الإرهابي يضمان صواريخ وأسلحة واعتدة في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان، ان قوة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات، عثرت على وكر ونفق كانا يستخدمان من قبل عصابات داعش الإرهابية ضمن محافظة كركوك، وبداخلهما خمسة عشر صاروخا من نوع كاتيوشا، وقنابر هاون، مشيرة الى تدمير الوكر وردم النفق دون حادث يذكر.

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