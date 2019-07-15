نائب: لاسيادة للبلد ببقاء القوات الاجنبية على اراضيه سواء كانت القوات امريكية او تركية

2019/07/15 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الاثنين، جميع القوى السياسية الوطنية بالعمل الجاد من اجل اخراج جميع القوات الاجنبية من الاراضي العراقية وتحت اي مسمى كانت لان بقاء هذه القوات يعتبر امرا غير مقبول ويجب التوحد بين الجميع من اجل اخراجها على حد قوله.واشار البعيجي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إلى أن “لاوجود لسيادة البلد ببقاء هذه الاعداد الكبيرة على اراضينا بالرغم من ان الحكومة السابقة برئاسة المالكي اخرجت هذه القوات ولكن مع الاسف عادت باعداد كبيرة بعد هجوم داعش الارهابي على محافظاتنا”.

واضاف البعيجي أنه “لايوجد سبب لبقاء هذه القوات الاجنبية على الاراضي العراقية ومن يتحدث عن سيادة البلد عليه ان يدرك جيدا لاسيادة بوجود هذه الاعداد الكبيرة من القوات الاجنبية بمعداتها العسكرية على اراضينا والحكومة لم تحرك ساكنآ مع الاسف الشديد”.

وتابع ان “بقاء هذه القوات داخل الاراضي العراقية هو مشروع تآمري جديد يهدف الى ضرب المنطقة باكملها لذلك على جميع القوى العراقية الوطنية ان تدرك خطورة الوضع وتعمل بروح واحدة لاخراج هذه القوات باسرع وقت ممكن ان كانت هذه القوى السياسية جادة بالحفاظ على سيادة البلد من اي انتهاك خارجي”.

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