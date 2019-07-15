 32000 عميل للنظام الايراني في العراق!

2019/07/15 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مثنى الجادرجي خلال کلمتها التي ألقتها زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أمام تجمع دولي في معسکر أشرف 3 في ألبانيا، والتي شرحت خلالها دور المقاومة الايرانية الايجابي في الحد من...أكمل القراءة ←

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