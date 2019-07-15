كوريا الجنوبية لم تستورد نفطاً خاماً من إيران في حزيران الماضي

2019/07/15 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك بكوريا إن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في يونيو/ حزيران الماضي وذلك مقارنة مع 686.8 ألف طن استوردتها قبل عام.

وبحسب الهيئة فقد استوردت كوريا الجنوبية في المجمل 11.5 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 13.1 مليون طن قبل عام.

من الجدير بالذكر إن كوريا الجنوبية هي أكبر خامس مشتر للنفط في العالم.

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