يوتيوب تمنح المبدعين المزيد من الطرق لكسب المال

2019/07/15 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت منصة يوتيوب في حدث فيدكون (VidCon) أنها تتجه إلى توفير المزيد من الطرق لمنشئي المحتوى لجذب المعجبين وتحقيق الإيرادات.وذكرت يوتيوب، ان ” المنصة استخدمت في العام الماضي الحدث لإطلاق منتجات جديدة، مثل عضويات القناة؛ ورفوف البضائع؛ والعرض الأول؛ والمزيد، وتوسع حاليًا العديد من تلك الخيارات عبر إضافة ميزات جديدة، مع تقديم منتجات […]

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