2019/07/15 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن تحقيق كمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة ايراداً يومياً قارب الملياري دينار في سلسلة من النتائج النوعية التي تحققها مراكزها الكمركية.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “الإيراد الذي سجله كمرك ام قصر الشمالي امس الاحد وارتفاع الايرادات في اغلب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ام قصر حقق ايرادا يوميا قارب الملياري دينار وكالة خطوة برس.

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