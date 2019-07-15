2019/07/15 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن حملة لمصادرة الأغنام في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة.وأكد بيان للأمانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية الاعظمية بحملة لمصادرة الأغنام ضمن شارع 28 المحلة 320 حي الشماسية تم خلالها مصادرة عدد من الأغنام ورفع وإزالة مخلفات المتجاوزين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة تطق حملة لمصادرة الأغنام التي يرعاها متجاوزون وكالة خطوة برس.

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