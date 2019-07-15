2019/07/15 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة “آبل” الأمريكية بعد أقل من شهرين لطرح مجموعة من هواتف “آيفون” الجديدة لسنة 2019، ضمن مؤتمرها السنوي.وذكرت الشركة ، انها ” وبشكل شبه دوري كل سنة تطرح عددا من هواتف “آيفون” الجديدة وبأسعار منافسة ضمن مؤتمرها السنوي، إلا أن تسريبات جديدة أشارت إلى أسعار الهواتف الجديدة ومواصفاتها، وقامت مواقع مختصة بتسريب عدد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار ومواصفات هواتف آيفون الجديدة 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار ومواصفات هواتف آيفون الجديدة 2019) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار ومواصفات هواتف آيفون الجديدة 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).