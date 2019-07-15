نينوى: حصاد الحنطة شارف على الانتهاء وعلى الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة

2019/07/15 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مجلس محافظة نينوى، الاثنين، عن حصاد اكثر من 92 % من محصولي الحنطة والشعير في المحافظة، داعيا الحكومة الى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تلف المنتج.وقال نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “عمليات حصاد الحنطة شارفت على الانتهاء بعد تجاوز نسبة الحصاد 93 بالمئة في حقول نينوى”.واضاف قبلان، […]

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