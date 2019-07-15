السفارة الأميركية في بغداد.. انسحابات دائمة للموظفين ومهام جديدة

2019/07/15 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر في #وزارة_الخارجية، أن #الوزير #مايك_بومبيو يسعى إلى جعل #الانسحاب من سفارة بلاده في #بغداد دائماً.وذكرت […]

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