تيار الحكمة: شبكات الفساد أصبحت أكثر قوة من الجهات المكافحة لها

2019/07/15 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن تيار الحكمة المعارض جاسم البخاتي، ان شبكات الفساد اصبحت أكثر قوة من الجهات المكافحة لها.

وقال البخاتي، أصبح لدى المفسدين ادوات قوية بسبب ما سرقوه من اموال، إلا ان الأدهى من ذلك هو سكوت الحكومة عن الفساد، وعدم اتخاذا اجراءات، او القبض على بعض الرؤوس الكبيرة المتهمة بالفساد.

وتابع البخاتي، ان هناك اراضٍ للدولة تم بيعها بوصولات مزورة، في حين استخدم هذا المال لشراء عقارات أخرى في تركيا ولبنان لصالح الشخصيات الفاسدة، مؤكدا أن الحكومة عاجزة تماما عن مكافحة الفساد، إذ لا يوجد مبرر لبقاء الوضع على ما هو عليه من دون محاسبة المفسدين، على الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على تشكيل الحكومة.

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