2019/07/15 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العقد الخاص بشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز “إس-400” يمثل أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة.وقال أردوغان، في تصريح أدلى به، أمس الأحد، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير مجموعة من وسائل الإعلام: “في الوقت الحالي تمثل صفقة شراء إس-400 أهم اتفاق في تاريخنا الحديث.لكن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان: صفقة شراء منظومات “إس-400” أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: صفقة شراء منظومات “إس-400” أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: صفقة شراء منظومات “إس-400” أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).