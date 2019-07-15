2019/07/15 | 11:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العقد الخاص بشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز “إس-400” يمثل أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة.
وقال أردوغان، في تصريح أدلى به، أمس الأحد، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير مجموعة من وسائل الإعلام: “في الوقت الحالي تمثل صفقة شراء إس-400 أهم اتفاق في تاريخنا الحديث.
لكن …
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وقال أردوغان، في تصريح أدلى به، أمس الأحد، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير مجموعة من وسائل الإعلام: “في الوقت الحالي تمثل صفقة شراء إس-400 أهم اتفاق في تاريخنا الحديث.
لكن …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: صفقة شراء منظومات “إس-400” أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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