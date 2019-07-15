2019/07/15 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان قوة امنية مشتركة تمكنت من قتل 8 ارهابيين في جزيرة الصينية غربي صلاح الدين.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة مشتركة بأمرة قيادة عمليات صلاح الدين وباسناد طيران قوات التحالف الدولي خرجت بواجب الى جزيرة الصينية غرب المحافظة”.واضاف “تم قتل ثمانية من الارهابيين وتدمير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 8 ارهابيين بعملية امنية غربي صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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