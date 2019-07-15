رئيس نابولي يثير غضب ريال مدريد

2019/07/15 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أثار رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، غضب مسؤولي ريال مدريد الإسباني.وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن “ريال مدريد غير سعيد بتصريحات لورينتيس بشأن صفقة خاميس”.وقال دي لورينيتس للموقع، إن “النادي يقدم تضحيات للتعاقد مع الكولومبي وعلى ريال مدريد أيضًا أن يفعل ذلك لحسم المفاوضات بنجاح”.واشار التقرير إلى أن “ريال مدريد […]

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