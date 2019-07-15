بتوجيه من الحلبوسي .. الثقافة والاعلام الى فرنسا لتسجيل إدراج قلعة هيت ضمن التراث العالمي

2019/07/15 | 11:08

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت لجنة الثقافة والاعلام، اليوم الاثنين، توجهها الى فرنسا لبدء الاجراءات والتسجيل التمهيدي لإدراج قل...

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