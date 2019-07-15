عبد اللطيف: كركوك والبصرة لن تستقرا.. والحكمة يريد ركوب الموجة

2019/07/15 | 11:08

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بغداد/ سومر نيوز

قال القاضي وائل عبد اللطيف، إن محافظة لن تستقر نتيجة الصراع السياسي حولها، مشيرا الى أن تيار الحكمة ي...

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