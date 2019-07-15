2019/07/15 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تقرر استمرار "انسحاب" اغلب بعثتها الدبلوماسية في العراق لــ اجل غير مسمى ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تقرر استمرار "انسحاب" اغلب بعثتها الدبلوماسية في العراق لــ اجل غير مسمى ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).