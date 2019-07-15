نائب كردي يدعو بغداد للرد على اتهامات اردوغان للكرد

2019/07/15 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن التحالف الكردستاني بيستون عادل, الاثنين, وزارة الخارجية الاتحادية بالرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتهديده بقطع انبوب النفط ومنع دخول الشاحنات عبر الاقليم, مبديا استغرابه من تلك التصريحات لكون الاقليم وبغداد تمتلكان علاقات جيدة مع تركيا.وقال عادل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التهديدات التي اطلقها الرئيس التركي رجب طيب […]

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