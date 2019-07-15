مدرب فريق الحسين يشكك بوجود تلاعب بالنتائج في مباريات الدوري الممتاز

2019/07/15 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شكك مدرب نادي الحسين صادق سعدون، بوجود تلاعب في نتائج مباريات الدوري العراقي الممتاز، لا سيما بين الفرق المنافسة على الهبوط.وقال سعدون في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “فريق الحسين فعل ما بوسعه لكن هناك امور ليس له يد فيها وبالتالي سنهبط الى دوري الدرجة الاولى ونحن نشعر بالاسف الشديد حيال هذا الامر”.واوضح […]

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