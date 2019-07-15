نائب: المجلس الاعلى لمكافحة الفساد “عنوان كبير”فارغ من المحتوى

2019/07/15 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

قال تيار الحكمة الوطني ان شبكات الفساد اصبحت اكثر قوة من الجهات المكافحة لها، فيما اوضح الى ان المجلس الاعلى للفساد عنوان كبير فارغ من المحتوى.

ولفت النائب عن الحكمة جاسم البخاتي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاثنين، الى “وجود رؤوس كبيرة متنفذة تسيطر على مختلف القطاعات في الدولة وتنهب بمقدراتها من دون اي محاسبة، فضلا عن ان مايجري خلف الكواليس هو بعض الاجراءات البسيطة بحق احد المجرمين او شخص عادي تجاوز على القانون”.

واشار الى الكثير من المفسدين يتم اختطافهم ليخرج بعدها مناصرين له ويجعلون منه شخص بريء امام الرأي العام، اضافة الى ان المتصدين للفساد يتم الصاق التهم لهم والاساءة بحقهم”، مبينا ان “المفسدين اصبحت لديهم ادوات قوية بسبب ماسرقوه من اموال، الا ان الادهى من ذلك هو سكوت الحكومة عن الفساد وعدم اتخاذا اجراءات او القبض على بعض الرؤوس الكبيرة المتهمة بالفساد”.

وتابع البخاتي، ان “هناك اراضي للدولة تم بيعها بوصولات مزورة، في حين استخدم هذا المال لشراء عقارات اخرى في تركيا ولبنان لصالح الشخصيات الفاسدة”.



مؤكدا أن “الحكومة عاجزة تماما عن مكافحة الفساد، اذ لايوجد مبرر لبقاء الوضع على ماهو عليه من دون محاسبة المفسدين على الرغم من مرور اكثر من سبعة اشهر على تشكيل الحكومة”.

ونوه الى ان “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يمثل عنواناً كبيراً فارغا من المحتوى خاصة انه لاتوجد هناك نتائج حقيقية على ارض الواقع”، موضحاً ان “بعض المتنفذين يسيطرون على مقدرات البلد ويتحكمون بالموانئ والصادرات ويفرضون قراراتهم على بعض الوزارات من دون اي رادع مستغلين نفوذهم وقوتهم في الدولة”.

KKK

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