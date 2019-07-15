2019/07/15 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أرجع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حاجة بلاده لمنظومات الصواريخ الروسية “إس-400” إلى ضرورة منع أحداث في بلاده مثل تلك التي شهدتها الكويت وقطر والعراق وسوريا واليمن وغيرها.وقال أردوغان، في تصريح أدلى به خلال اجتماع عقده امس الأحد مع رؤساء تحرير عدد من وسائل الإعلام في اسطنبول، حسبما نقلته وكالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان يربط شراء “إس-400” بأحداث الكويت والعراق وقطر وسوريا واليمن وكالة خطوة برس.

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