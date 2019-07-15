2019/07/15 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف اليوم الاثنين عن قيام شعبة مكافحة سرقة السيارات بالقاء القبض على مطلوب بسرقة 19 عجلة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “شعبة سرقة السيارات لمكافحة الإجرام القت القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق المادة القانونية 443”.وأضاف البيان أن “المتهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بسرقة ١٩ سيارة في النجف وكالة خطوة برس.

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