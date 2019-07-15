2019/07/15 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن وجود اتفاق بين بغداد وأنقرة على انطلاق عمليات المخلب التركية على الحدود العراقية.

وأكد عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح، أن القوات التركية سُمح لها من خلال الاتفاق بالتوغل لمسافات معينة داخل الأراضي العراقية لمكافحة حزب العمل الكردستاني البي كه كه.

وأشار الغانمي الى أن الحكومة أبلغت الجانب التركي بعدم التوغل داخل الأراضي العراقية كما هو الحال في بعشيقة، كون الأمر يضر بعلاقة البلدين، فضلا عن أنه انتهاك لسيادة العراق.

وأضاف، أن الجانبين يتباحثان في الوقت الحالي على آلية تنظيم الوجود التركي وإخراجه من العراق، لعدم وجود اتفاق مع الحكومة الاتحادية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن والدفاع النيابية: بغداد وأنقرة تتباحثان على آلية تنظيم الوجود التركي وإخراجه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن والدفاع النيابية: بغداد وأنقرة تتباحثان على آلية تنظيم الوجود التركي وإخراجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).