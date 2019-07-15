2019/07/15 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر عسكري عن استهداف الفصائل المسلحة المتواجدة في اللطامنة والزكاة، اليوم الاثنين، بقذائف الهاون والصواريخ بلدة محردة و المحطة الحرارية بريف حماة الشمالي الغربي.وكانت قد ذكرت “تنسيقيات المسلحين” عن مقتل 12 مسلحاً من “جيش العزة _الجيش الحر” وإصابة آخرين، إثر استهداف الطيران الحربي الروسي، نقاطاً لهم على محور بلدة تل ملح بريف حماه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فصائل مسلحة تستهدف بالصواريخ بلدة محردة في ريف حماة النعيم نيوز.

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