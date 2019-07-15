الحشد.. تشكيلٌ «يُناقض» فتوى السيستاني ووجودٌ «يُهدّد» حاضر ومستقبل العراق

2019/07/15 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «..تم استغلال هذه الفتوى من قبل المليشيات المسلحة الخاضعة لـ #ولاية_الفقيه الإيراني والمتواجدة في جبهات المعارك السورية، وتأويلها بالشكل الذي يخدم خطة (خبيثة) في شرعنة وجودها..» ——————————————————— علي الكرملي في […]

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