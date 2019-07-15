منظومة أس-400 تعمق الخلاف الأمريكي-التركي

2019/07/15 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد استمرار وصول معدات منظومة “أس 400” الدفاعية الروسية إلى البلاد، لليوم الثالث على التوالي.وقالت الوزارة -في بيان

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