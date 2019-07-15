2019/07/15 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصرلاعب منتخب الجزائر رياض محرز كأفضل لاعب في مباراة فريقه ضد نيجيريا بنصف نهائي البطولة.وجاء اختيار محرز نظرا للاداء الجيد الذي قدمه خلال اللقاء كما سجل هدف الفوز للمنتخب الجزائري عند الدقيقة الخامسة من الوقت الاضافي ليقود فريقه الى نهائي البطولة.وستواجه الجزائر في النهائي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رياض محرز أفضل لاعب في مباراة الجزائر ونيجيريا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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