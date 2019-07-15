2019/07/15 | 11:19

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والد نيمار يوضح حقيقة اعتذار نجله عن تصريحاته تجاه باريس سان جيرمان

تستمر المشاحنات بين نيمار دا سيلفا وناديه باريس سان جيرمان

الفرنسي.اللاعب البرازيلي صرّح بالأمس أن اللحظة الأفضل في مسيرته الكروية هي

فوز ناديه برشلونة على باريس سان جيرمان (6-1) في دوري أبطال أوروبا

من قبل.وانتشرت أنباء توضح أن نيمار اعتذر عن التصريح، ورد والده على

ذلك.وعبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، نشر والد نيمار صور للأنباء التي

تم تداولها بشأن هذا الاعتذار.وكتب والد نيمار: "نيمار أعرب عن رأيه، انها واحدة من أفضل مبارياته،

إن لم تكن الأفضل".وأضاف: "لماذا الجدل هذه المرة؟، لماذا اعتبرها البعض استفزاز؟".وأتم البرازيلي: "أن تتذكر أفضل لحظاتك المهنية، لا يمكن اعتباره عدم

احترام، ابني لاعب لباريس سان جيرمان، لكنه لا يستطيع تجاهل أفضل

ذكرياته، تاريخه الذي جعله يصل لباريس".وتفيد تقارير الصحف الإسبانية أن نيمار سيجتمع اليوم الاثنين بمسؤولي

باريس سان جيرمان لحسم مصيره، في ظل ارتباطه بإمكانية العودة لفريقه

السابق برشلونة.

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